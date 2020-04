Bild - Rashica ha deciso il suo futuro: niente Napoli, andrà al Lipsia!

Notizie calcio Napoli - Piaceva alla Lazio, viene seguito ancora dal Napoli, ma il futuro di Milot Rashica dovrebbe essere ancora in Germania. Stando alle informazioni riportate da Sport Bild, l'attaccante è nel mirino del Lipsia, che lo vorrebbe come sostituto di Timo Werner, nel caso il tedesco dovesse fare le valigie in estate. L'affare è ancora in fase di definizione, ma un dettaglio potrebbe aiutare il club della Red Bull: qualora il Werder retrocedesse, la clausola di 38 milioni prevista nel contratto scenderebbe a 15 milioni. Il giocatore ha il gradimento di Nagelsmann, con cui avrebbe già parlato.