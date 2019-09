CorSport conferma: Hysaj resterà al Napoli, tramontata la pista Valencia. Per Ancelotti sarà un utile jolly difensivo

Calciomercato Napoli - Alla fine resteranno a Napoli sia Hysaj che Verdi. Entrambi sono stati al centro di voci insistenti di mercato, ma nessuno ha soddisfatto le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro del terzino albanese:

"L’Atletico Madrid, la Roma, la Juve, il Tottenham, il Valencia: e invece no, niente da fare, Napoli e il Napoli. Fine delle trasmissioni e probabilmente del mercato delle uscite: già, a meno di un clamoroso ribaltone da ultimo giorno, come quello che il Torino sta provando imbastire pur di arrivare a Simone Verdi, Elseid Hysaj continuerà la sua avventura tinta d’azzurro. A sorpresa, grande e anzi enorme, perché la sua era una cessione praticamente annunciata sin dai minuti successivi alla fine della stagione precedente: da lui stesso innanzitutto, sincero nel dichiarare la voglia di cambiare aria alla prima occasione (in Nazionale), e poi anche dal suo manager e dal club. E invece? Beh, dopo una sfilza di sondaggi e qualche trattativa, il sipario può considerarsi calato: il Valencia, ultimo pretendente, non intende soddisfare le richieste di De Laurentiis e così Elseid resterà. Terzo esterno destro della rosa e jolly adattabile a sinistra: l’uomo in più. Magari utile".