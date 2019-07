Cessioni Napoli, Il Mattino: musi lunghi per Hysaj e Verdi, hanno chiesto la cessione

Calciomercato Napoli, capitolo cessioni: ora tocca a Elseid Hysaj e Simone Verdi. Come riferisce Il Mattino oggi in edicola, entrambi hanno il muso lungo e non resteranno in azzurro. Se il blitz di Mario Giuffredi ha blindato Mario Rui, è invece diverso il discorso per l'esterno albanese che lascerà comunque l'azzurro. 17 milioni di euro: questo il prezzo fissato dalla SSC Napoli.

Per quanto riguarda Vedi, il Torino non ci sta e prova il controsorpasso alla Sampdoria, la quale però sembra avere già l’intesa anche con l’attaccante che dopo appena un anno ha chiesto di andare via.