La Roma si muove per Hysaj ma il ragazzo aspetta l'Atletico Madrid: nessuna offerta ufficiale dei giallorossi, tutto dipende da una cessione [ESCLUSIVA]

Calcio mercato Napoli - Sono ore caldissime di mercato per la SSC Napoli, con gli azzurri da un lato impegnati nella campagna acquisti e dall'altro attenti a piazzare i vari calciatori con le valigie pronte. Tra questi c'è anche Elseid Hysaj, in odore d'addio dopo quattro anni in azzurro e pronto a fare una nuova esperienza. A tal proposito, sono da registrare delle novità non di poco conto.

Mercato Napoli, novità sul futuro di Hysaj

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, la Roma si è mossa ufficialmente per Hysaj che però aspetta l'Atletico Madrid perché vuole andare a giocare all'estero dopo tanti anni in Italia. L'offerta dei colchoneros si aggira sui 18 milioni di euro circa. Al momento i giallorossi hanno preso solo informazioni in maniera cautelativa per tutelarsi nel caso in cui si concretizzasse l'affare che porterebbe Alessandro Florenzi all'Inter.