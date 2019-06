Hysaj-Roma, Gazzetta: l'arrivo dell'albanese dal Napoli è condizionato alla partenza di Florenzi

La Roma è alla ricerca di plusvalenze entro la fine del mese, e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione considerando che, con il Napoli, ci sono in piedi gli affari Manolas e Diawara:

“Lo Shanghai Shenhua fa sul serio per Stephan El Shaarawy, triennale da circa 15 milioni mentre per la Roma l’offerta è di 10 milioni più bonus. La risposta è stata netta: 20 milioni, l’impressione è che ci si possa incontrare a 18, anche se il giocatore sta riflettendo parecchio. Sulla fascia resta vivo l’interesse per Hysaj, il cui arrivo però è condizionato alla partenza di Florenzi. Non facile, ma si dice che i cinesi insegnino ad avere pazienza”