Sportitalia - Roma, passi ufficiali per Hysaj nell'incontro di oggi! Resta forte l'interesse dell'Atletico Madrid

Calcio Napoli mercato - Elseid Hysaj è pronto a lasciare Napoli. Oltre l'Atletico Madrid è forte l'interesse della Roma di Fonseca sul terzino destro della SSC Napoli. A riportarlo è il collega di Sportitalia, ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito ufficiale. Oggi incontro importante. Hysaj è ormai destinato a lasciare il Napoli, il calciatore albanese non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e con l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo sembra ormai scritta la sua cessione nella sessione di calciomercato estiva che si chiuderà il 2 settembre 2019.

Hysaj-Roma, passi avanti ufficiali: c'è anche l'Atletico Madrid

Nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio, la Roma ha mosso passi ufficiali per Elseid Hysaj. Un profilo che interessa, come già evidenziato lo sorso 16 giugno, al momento sganciato dagli altri discorso con il Napoli e che coinvolgono soprattutto Manolas. Ricordiamo sempre che su Hysaj c’è forte l’Atletico Madrid, una precisa richiesta di Simeone per la fascia destra.