Ultime notizie mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Lazio prende Hysaj per impiegarlo a sinistra dal momento che inizialmente i biancocelesti proveranno a capire l'adattabilità di Lazzari come terzino destro. Per l'albanese ci sarà un incontro questa settimana per formalizzare l'accordo".