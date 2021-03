Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente di Hysaj, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il futuro di Hysaj è scritto. Non ci sono contatti col Napoli per il rinnovo quindi si comporterà da professionista fino a scadenza contratto. Veretout credo dovrà star fuori 3/4 settimana e penso proprio salterà il match col Napoli”