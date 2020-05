Hysaj, l'agente conferma: "Abbiamo comunicato l'addio al Napoli: troveremo la soluzione migliore per tutti. Sepe? Tornerebbe solo in un caso"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Abbiamo comunicato al Napoli che non rinnoveremo il contratto, la volontà è quella di andare via. Abbiamo informato una ventina di giorni fa il presidente e troveremo una soluzione migliore per il Napoli. Per Di Lorenzo e Mario Rui stiamo parlando dei rinnovi contrattuali. Sepe? E' un portiere che piace a Giuntoli e Gattuso, quando è andato via da Napoli per Sarri. Se dovesse andare via uno tra Meret e Ospina tutto potrebbe succedere. Luigi è diventato un portiere forte. Se ritornerà a Napoli, lo farà per giocarsi una maglia da titolare"