Calciomercato Napoli - Elseid Hysaj dovrà lasciare il Napoli, anche se ormai il tempo stringe. La finestra di mercato si chiude il 2 settembre e Mario Giuffredi si sta impegnando per trovare una sistemazione. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, però, nonostante la Roma resti in vantaggio, la pista Juventus resterebbe calda e sarebbe ancora una delle valide opzioni per il futuro dell'albanese.