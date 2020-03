Hysaj in un limbo, Corsport: in bilico tra il rinnovo e la cessione estiva! Situazione spinosa nonostante il rilancio di Gattuso

Notizie Calcio Napoli - La situazione contrattuale in casa Napoli attualmente è bloccata. Come racconta il Corriere dello Sport, il caso Maksimovic, comunque, è lo specchio di quanto sta accadendo in questo momento: tutto bloccato. Come il caso relativo ad Elseid Hysaj: altro uomo in scadenza 2021 e altra figura in bilico tra il rinnovo e la cessione estiva. Situazione spinosa, certo, nonostante il rilancio operato da Gattuso dopo la naftalina della gestione precedente.

Notizie Calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente: