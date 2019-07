Hysaj e Mario Rui ai saluti, CdS: Giuntoli ha individuato i 3 nomi per sostituirli

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Spor, continua il casting del Napoli per quanto riguarda il terzino. Sono tre i nomi in questo momento monitorati da Giuntoli: "Tierney è il nuovo che avanza spedito. La richiesta del club d’appartenenza pare essersi assestata sui 25 milioni di sterline (circa 28 milioni di euro), e s’era registrato il tentativo dell’Arsenal, pronto a sborsarne 15. Chissà che il Napoli, intenzionato al sorpasso, non riesca a trovare l’accordo a metà strada o – auspicabilmente – giù di lì. In un altro dei casi contemplati, il Napoli non andrebbe poi a pescare molto lontano, poiché Jeremy Toljan è ormai da tempo monitorato e apprezzato. C’è un uomo di fascia che continua (nonostante tutto) a piacere al Napoli, ma per contro c’è pure una bottega piuttosto cara con la quale rapportarsi. E’ il caso di Timothy Castagne, dell’Atalanta (che peraltro dovrà fare la Champions), e del gradimento per il 24enne belga di Arlon. Sei milioni per portarlo a Bergamo (dal Genk), ma adesso per gli orobici il prezzo risulterebbe triplicato. E’ esploso quest’anno e il Napoli continua a pensarci, evidentemente attendendo eventuali sviluppi al ribasso"