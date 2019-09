Hysaj, da Valencia: trattativa ormai scartata! Il Napoli vuole cederlo solo a titolo definitivo

HYSAJ VALENCIA, le ultime di calciomercato - Va tramontando l'ipotesi Hysaj per il Valencia. Secondo quanto riferisce l'emittente spagnola Cadena Ser Valencia, ormai l'ipotesi di un suo trasferimento in Spagna sarebbe da scartare. Il motivo risiede nella formula del trasferimento. Il Napoli, scrivono dalla Spagna, vorrebbe solo una cessione a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro. Questa soluzione contrattuale non trova il benestare del Valencia che sembra abbia mollato la presa per il terzino albanese.