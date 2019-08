Cdm - Hysaj attende Cancelo, distanza Toro per Verdi e due club su Machach

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce alcuni aggiornamenti di calciomercato che riguardano il Napoli. Dal quotidiano si legge:

Hysaj attende l’evoluzione della trattativa per lo scambio Cancelo-Danilo per capire se ci sarà un affondo della Juventus o di qualche squadra straniera che gli consenta di disputare la Champions League, altrimenti l’ipotesi più concreta porta alla Roma che nel frattempo deve liberarsi di Karsdorp.

«Il Torino è un’opzione gradita», ha confermato a Radio Marte Donato Orgnoni, l’agente di Simone Verdi. C’è ancora distanza tra domanda e offerta: il Toro propone 20 milioni più bonus, il Napoli ne chiede 25 e la percentuale del 30% sulla futura rivendita.

«Ounas è una delle opzioni per rinforzare l’attacco, con il Napoli abbiamo rapporti eccellenti», racconta il presidente del Lille Gerard Lopez. Tocca al club di De Laurentiis decidere se andare avanti nella cessione a titolo definitivo o realizzare un’operazione stile Rog con il Cagliari, che ha Defrel come priorità per l’attacco.

Il Cosenza e il Perugia spingono per il prestito di Machach.