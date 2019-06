Hysaj-Atletico, rifiutati 20mln. Il Mattino: stallo nel rinnovo di Castagne, Adl incontra Percassi per strappare anche Zapata

Ultime calcio Napoli - Non è semplice trovare una sistemazione per Hysaj e Mario Rui, esuberi delle fasce: l'arrivo di Di Lorenzo libera l'albanese perché mai Giuffredi metterebbe in competizione due suoi assistiti nello stesso ruolo.

Calciomercato, l'Atletico vuole Hysaj ma solo per 20 mln

Come riporta Il Mattino:

"L'Atletico Madrid vuole chiudere a 20 milioni ma De Laurentiis appena 12 mesi fa ne ha rifiutati quasi 40 dal Chelsea. Si tratta. Rui non ha molte offerte italiane (Milan e Fiorentina) e la pista portoghese non va esclusa".

