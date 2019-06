Kiss Kiss Napoli - Hysaj-Atletico Madrid, offerta ufficiale: De Laurentiis la rispedisce al mittente perché troppo bassa

Ultimissime calcio Napoli - Elseid Hysaj in uscita dal Napoli. La radio ufficiale della SSC Napoli da gli ultimi aggiornamenti su una presnuta offerta ufficiale fatta dall'Atletico Madrid di Simone per il terzino destro del Napoli.

SSC Napoli - Hysaj, offerta dell'Atletico Madrd

Diego De Luca è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Hysaj, è arrivata un'offerta ufficiale dlal'Atletico Madrid, ma rispedita al mittente. Ritenuta troppo bassa. Se Leonardo andasse al PSG chiederebbe Veretout per il club francese. Tanti club su Mario Rui, non solo le italiane come Milan e Torino, ma anche Zenit e Newcastle ".