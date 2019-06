Hysaj-Atletico Madrid, CorSport: De Laurentiis non scherza, ci vogliono trenta milioni di euro per cedere al pressing

Elseid Hysaj ha messo assieme 170 presenze nel Napoli, è stato titolare quasi inamovibile per Sarri poi ha cominciato ad entrare nei ballottaggi con Ancelotti e via via è scivolato sempre più lateralmente per merito di Maksimovic e di Malcuit. L'albanese, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è dato in uscita dal Napoli:

"Il suo arrivederci al Napoli può datarsi 5 maggio 2019, quando giocò con il Cagliari. L’Atletico Madrid si è fatto avanti e con discrezione, «el cholo» non scherza ma De Laurentiis neanche: ci vogliono trenta milioni di euro per cedere al pressing di Andrea Berta, il manager bresciano che ha ricostruito con Simeone un ciclo stellare nell’altra metà del cielo della capitale spagnola"