Hojlund-Napoli, Auriemma sicuro: "Arriverà in azzurro, De Laurentiis si è messo in testa di prenderlo"

Notizie calciomercato Napoli - Rasmus Hojlund è la nuova stella dell'Atalanta. Il centravanti danese sta disputando una stagione da protagonista ed ha già attirato le attenzioni di diverse big europee.

Anche il Napoli segue con interesse Hojlund, considerato uno dei papabili sostituti di Osimhen in caso di partenza del nigeriano la prossima estate. Ecco quanto rivelato in merito da Raffaele Auriemma ai microfoni di Tele A:

"Il Napoli lo prenderà, fidatevi di me: è un fenomeno. De Laurentiis accontenterà l'Atalanta e se lo porterà a casa perché si è messo in testa di acquistarlo. Naturalmente solo se andrà via Osimhen. Tenere entrambi sarebbe uno spreco".