"Ho un suo contratto firmato col Napoli", il retroscena raccontato da De Laurentiis su Gasperini

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione e sono tanti i nomi dei possibili papabili per quel ruolo. In estate sarà rivoluzione per De Laurentiis che è alla ricerca del prossimo allenatore del Napoli.

Gasperini-Napoli, una storia iniziata mai ufficialmente

Nei prossimi giorni ci sarà il 30esimo turno del campionato Serie A e si affronteranno nella partita di apertura Napoli-Atalanta con Calzona che ospiterà allo stadio Maradona Gasperini che in passato è stato realmente tanto vicino al Napoli di De Laurentiis.

In passato poteva vestire l'azzurro, oggi lo sfida. Perché Napoli e Atalanta si giocano la zona Champions League e Gasperini è uno di quelli che è sempre piaciuto a De Laurentiis e si giocherà tutto ancora una volta come una finale anche per ciò che accadde tempo fa. Queste le dichiarazioni di ADL a Sky che rivelò tutto sull'affare sfumato:

"Gasperini è un grandissimo allenatore, ho ancora un contratto firmato nel mio ufficio del 2011 o 2013 prima di rinnovare Mazzarri per altri due anni, è stato bravo col Genoa e bravissimo con l'Atalanta, ha toppato con l'Inter ma evidentemente è difficile lavorare in grandi club dove la proprietà non ha un contatto diretto con l'allenatore".