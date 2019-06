La Juve 'scavalca' Higuain e il fratello, trattativa con la Roma: giallorossi disposti ad accollarsi dell'ingaggio

Calciomercato Napoli, l'ex azzurro Gonzalo Higuain con la valigia pronta per l'ennesima volta dopo la cessione al Milan e in prestito al Chelsea.

Il Corriere della Sera edizione Roma scrive che il Pipita potrebbe finire nella capitale nonostante la riluttanza al trasferimento

Spinazzola ha accettato un contratto di cinque anni a 3 milioni netti (compresi i bonus) di ingaggio. L’operazione potrebbe aprire la strada ad altre trattative, compresa quella per Higuain, per il quale la distanza è ancora molta: la Roma, infatti, sarebbe anche disponibile a pagare il ricco ingaggio dell’argentino, ma non ha alcuna intenzione di spendere 12 milioni per il prestito oneroso

Il fratello agente Nicolas, ai microfoni di Si Gonfia la rete su Radio Marte aveva lasciato intuire una seconda chance alla Juve o perlomeno una cessione all'estero

"Higuain accostato a Roma e Fiorentina? Voglio chiarire che a noi non hanno comunicato nulla, poi mio fratello è sotto contratto con la Juve e Gonzalo vuole rispettare il contratto e quindi restare altri 2 anni al club bianconero. Il suo rendimento alla Juve è stato buono e l'esperienza di giocare in un'altra squadra in Italia non è una soluzione praticabile. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma Gonzalo se giocherà ancora in Italia, lo farà solo alla Juve, che ne detiene il cartellino. Credo che questo possa essere l'anno di Gonzalo che ha tanta forza e determinazione e vuole chiudere la carriera alla Juve. Ritorno di Gonzalo al River? Credo sia presto perchè Gonzalo ha 31 anni e una volta ricaricate le batterie, sarà all'altezza della Juventus. Il ritiro di Higuain dalla Nazionale? Non ha ripensamenti: ha sentito che doveva lasciare il posto ai più giovani perchè stare in Nazionale tanto tempo è una responsabilità grande ed ha preferito ritirarsi