Higuain ripudiato anche da Sarri! Juve pensata senza il Pipita, liberato il 9: intesa per cederlo alla Roma

Juve news ultimissime sul futuro di Gonzalo Higuain. L'ex attaccante della S.s.c. Napoli è partito in tournèe in Asia con Maurizio Sarri ma il suo futuro secondo l'edizione odierna di TuttoSport rimane ancora incerto.

Il numero è sicuramente prestigioso, stampato sulla maglia bianconera: lo hanno portato, andando a ritroso, Paulo Dybala, Andrea Pirlo, Zinedine Zidane e anche Michele Padovano. Che magari non aveva la classe degli altri tre citati, ma è stato il solo (finora, perché la Joya può riprovarci) ad aver conquistato la Champions League con la maglia della Juventus e per giunta firmando anche gol decisivi. Per quanto illustre sia, però, il 21 non è certo il numero di Gonzalo Higuain. Né lo è mai stato: ha indossato il 29 e il 19 nel River Plate, il 20 nel Real Madrid, poi sempre il 9 nel Napoli, nella Juve, nel Milan e nel Chelsea. Il 21 mai, fino a ora. Perché è proprio con quel numero che compare nella lista dei convocati bianconeri per la tournée in Asia (e il numero è chiaramente quello di maglia, perché per tutti gli altri corrispondono).

Il numero, poi i colori? Un cambio di numero dopo nove stagioni non è certo casuale. E’ una conferma visibile di come il Pipita non sia il 9, inteso come ruolo, previsto nella prossima Juventus. Non è ufficialmente «fuori dal progetto», e la citazione non è casuale: fin dal primo giorno di ritiro si è allenato con la squadra svolgendo con i compagni (con i quali il rapporto è ottimo) tutte le fasi del lavoro, da quello fisico a quello tattico (altro riferimento non casuale), e in Asia scenderà regolarmente in campo. Sarà interessante vedere se lo farà dal primo minuto o a partita in corso, il che potrebbe rappresentare un ulteriore indizio, ma il cambio di numero è già abbastanza eloquente: la Juve 2019-20 è stata pensata senza Higuain. Non a caso la società bianconera avrebbe già un’intesa per cederlo alla Roma, se il club giallorosso riuscisse a convincerlo a trasferirsi nella capitale. Opera già iniziata dal tecnico Paulo Fonseca, finora senza risultati, e che sarà ripresa al ritorno dei bianconeri dall’Oriente.