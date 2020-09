Higuain sbarca in MLS! Accoglienza da Covid-19, solo il presidente dell'Inter Miami ad aspettarlo [FOTO]

Lo sbarco (a Caselle) fu da invasione dei sogni («Qui sono in Paradiso»), il decollo (verso Miami) da fuga dagli incubi. A 32 anni l'ex bomber e idolo dei tifosi SSC Napoli, Gonzalo Higuain lascia Torino, e la Juve, per atterrare in Florida ieri mattina, il pomeriggio in Italia.

Calcio mercato Juve, Higuain è sbarcato negli USA

Higuain col presidente Inter Miami Jorge Mas

Berretto marrone in tinta con la t-shirt, pantaloncini di jeans e pollice alzato. Oltre al sorrisone sotto la mascherina, per la rescissione con i bianconeri e la firma sul contratto da 7,5 milioni di dollari con l’Inter Miami di David Beckham. «Un caldo benvenuto a Gonzalo Higuain, un attaccante di livello mondiale e un campione», lo slogan consegnato a twitter da Jorge Mas Santos, ad e socio del club della Mls. La nuova avventura si profila come il clima: più sole, meno stress.