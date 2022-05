Hickey-Napoli, niente da fare. La BBC conferma: va all'Arsenal, trovata l'intesa

Calciomercato Napoli - Sta praticamente per sfumare uno dei primi obiettivi estivi della SSC Napoli: si tratta di Aaron Hickey, terzino 19enne del Bologna appunto nel mirino del club partenopeo.

Mercato Napoli, Hickey all'Arsenal

Come raccontato in esclusiva da CalcioNapoli24.it, sullo scozzese è piombato nelle ultime ore l’Arsenal con un pressing forte e determinato. Tanto che è stato trovato piuttosto velocemente un accordo tra le parti. E la BBC conferma la nostra esclusiva: i Gunners, infatti, si sarebbero assicurati il talento per una cifra di circa 25 milioni di euro. Tuttavia, come riporta il Corriere di Bologna oggi in edicola, il Napoli non molla e potrebbe rilanciare in extremis.