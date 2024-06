Hermoso entusiasta di andare al Napoli! CdM: contatti frequenti, vuole giocare con Conte

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti su Mario Hermoso! Il difensore svincolato dall'Atletico Madrid è uno dei principali obiettivi per la difesa azzurra e oggi ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli su Mario Hermoso

Il Napoli vuole chiuedere con Mario Hermoso nelle prossime settimane: "i contatti con Inaki Espizua, intermediario dell’affare, sono frequenti, il giocatore è entusiasta dell’idea di trasferirsi al Napoli e lavorare con Conte, che lo considera un ottimo rinforzo da collocare sul centro-sinistra della difesa a tre".

Ovviamente, quello di Hermoso non è l'unico nome per la difesa del Napoli. Il club partenopeo punta al doppio colpo con Alessandro Buongiorno, per il quale il Torino chiede più di 40 milioni di euro: "il Napoli vuole stringere per entrambi nelle prossime settimane".