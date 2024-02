Sfuma AndréSilva per l’Hellas Verona. Il club scaligero non è riuscito a depositare il contratto del centravanti brasiliano classe ’97 in seguito a dei problemi col passaporto comunitario.

André Silva salta il trasferimento al Verona

Il calciatore, dunque, continuerà la propria stagione al Vitoria Guimaraes.

