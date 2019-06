Marek Hamsik può tornare in Europa dopo l'addio al Napoli! Tuttosport - Una pista turca può portarlo al Besiktas

Ultime calciomercato - Marek Hamsik può tornare in Europa. Ad affermarlo, dalle colonne di Tuttosport, è il collega Raffaele Auriemma: come riporta il quotidiano, l’ex capitano del Napoli, volato in Cina al Dalian Yifang a gennaio, può andare in Turchia al Besiktas.

Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live" lo scorso 3 maggio:

"L'inserimento di Marek in Cina è ancora tutto in progresso. Sulle parole rilasciate c'è stat un po' di incomprensione, non ha detto quelle parole. Ho capito che era successo qualcosa quando dall'Italia mi avete chiamato tutto (ride ndr). Lui è uno che ragiona molto su tutto, vuole migliorare in prima persona. Ha detto solo che in Italia la comunicazione gli veniva semplice mentre in Cina molti suoi compagni non parlano nemmeno in inglese. Ciò che è stato tradotto male è il fatto che sia insoddisfatto: lui è contento della sua scelta di trasferirsi, non è contento invece per i risultati del Dalian. Fuori dal campo la sua vita procede benissimo in Cina".