Haaland-Napoli, Sky: azzurri e Juventus sulle sue tracce ma si inserisce il Lipsia: è la soluzione più gradita dal calciatore

Ultime notizie mercato Napoli - Continuano ad essere a dir poco impressionanti i numeri di Erling Haaland, attaccante classe 2000 del Salisburgo che ha trovato fino a questo momento, tra campionato austriaco, Champions League e Coppa d'Austria, 28 gol in 21 partite. Su di lui ci sono da tempo sia la Juventus che il Napoli, oltre a diversi top club di Premier League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sul proprio portale, però, è costante e forte il pressing sul bomber da parte del Lipsia che rappresenterebbe per il ragazzo la soluzione più gradita. Si tratterebbe, infatti, di una tappa intermedia della sua carriera ed in quella squadra potrebbe trovare maggiore spazio per crescere e migliorare. Teme, infatti, che in squadre di livello superiore possa far fatica ad imporsi ed a trovare spazio. In ogni caso è una storia che probabilmente ci accompagnerà per tutta la durata della prossima sessione estiva di mercato.

