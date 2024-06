Gudmundsson-Napoli, il presidente del Genoa: "Cessione? Gli abbiamo augurato di inseguire il suo sogno"

Ultime news calciomercato Napoli - Gudmundsson resta nel mirino anche degli azzurri, ma non solo, come confermato dall'edizione odierna de Il Mattino di Napoli. Intanto ieri sera il presidente del Genoa ha aperto alla cessione del suo talento.

Gudmundsson: parla il presidente del Genoa

Inter, Napoli e non solo su Gudmundsson. Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato così delle numerose richieste per Albert Gudmundsson e del suo futuro durante il “Festival della Serie A”, in corso a Parma:

"Quante chiamate ho ricevuto? Non devono chiamare me perché non conto nulla. È uno dei ragazzi a cui vogliamo bene – ha proseguito Zangrillo – gli abbiamo augurato di inseguire il suo sogno, come avevamo fatto con Dragusin. Gilardino ci ha dimostrato che non è il singolo a fare la differenza".