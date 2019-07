Griezmann al Barcellona, l'Atletico Madrid non ci sta: "Non bastano 120 milioni di euro!"

Sembrava giunto all'epilogo il caso Griezmann: il Barcellona, infatti, in giornata ha pagato la clausola rescissoria da 120 milioni di euro prevista dal contratto che legava il francese al club capitolino spagnolo. Proprio l'Atletico Madrid, però, ha reso ufficiale che non ritiene valido il pagamento della clausola in questione. Perché? Ritiene che l'accordo tra i blaugrana e Griezmann sia arrivato prima del 1° luglio, data in cui la clausola si è abbassata da 200 a 120 milioni di euro. Questo il testo del comunicato:

"Antoine Griezmann, rappresentato dal suo avvocato, si è presentato nella sede della LFP per rescindere unilateralmente il contratto che lo vincola all'Atletico, avendo depositato il Barcellona in nome e per conto del giocatore la clausola da 120 milioni. L'Atletico Madrid considera che la quantità depositata sia insufficiente per attivare la clausola di rescissione, posto che è ovvio che l'accordo tra il giocatore e il Barcellona sia stato chiuso prima che la sopracitata clausola si riducesse da 200 a 120 milioni di euro. E anteriore a tale data è stata anche la comunicazione che il giocatore ha dato il 14 maggio, annunciando il suo addio al club. L'Atletico Madrid crede che l'estinzione del contratto si sia prodotta prima della fine della passata stagione, per azioni e comportamenti portati avanti dal giocatore. E per questo ha iniziato i procedimenti ritenuti opportuni per difendere i propri diritti e i propri legittimi interessi".