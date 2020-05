Gremio, il presidente: "Il Napoli sta trattando con Everton, ma 25 mln per noi sono pochi. Se soddisfano le nostre richieste..."

Calciomercato Napoli - Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Junior, ha rilasciato un'intervista a Radio Galera aprendo al Napoli per Everton, attaccante del suo club:

"Il Gremio può prendere in considerazione la sua cessione per far cassa. Al momento non ci è arrivata alcuna offerta ufficiale, abbiamo aperto al Napoli e gli abbiamo concesso di trattare direttamente col calciatore. Però non possiamo parlare di affare chiuso. Se il Napoli farà un'offerta adeguata la terremo in seria considerazione, però non ci è arrivato nulla. Dico solo che 25 milioni non bastano per acquistare Everton".