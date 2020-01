Gonfia La Rete - Amrabat non è convinto dell'offerta del Napoli, non vuole essere prigioniero degli azzurri

Amrabat vorrebbe accettare la destinazione Napoli, ma non è convinto della formula contrattuale propostagli da De Laurentiis. La distanza tra il Napoli e Amrabat non è un problema di stipendio, ma di alcuni dettagli. Il calciatore ha diverse opzioni, ma ha scelto il Napoli, anche per accontentare il Verona che vorrebbe chiudere la doppia operazione con Rrahmani. Secondo quanto raccolto da gonfialarete.com, il problema, al momento, sta nella formula del contratto: giocatore vorrebbe 4 anni di contratto e non 5. Su un quinquennale, vorrebbe una clausola rescissoria di 50 milioni al massimo. L’entourage di Amrabat crede che per quanto il Napoli sia uno step successivo importante nella carriera del giocatore, potrebbe non essere l’ultimo, e non vuole un contratto che lo renda prigioniero, preoccupandosi già di cosa potrebbe accadere dopo. L’entourage del giocatore, così, passa la palla alla società partenopea, in attesa di una risposta. Per lui, restano sempre aperte le piste Milan, Inter e della Premier League.