Gollini torna a Napoli, TMW annuncia: scambio documenti in corso, fissate le visite mediche

Notizie Napoli calcio. Pierluigi Gollini è ad un passo dal tornare a Napoli: l'estremo difensore, giunto in azzurro lo scorso gennaio, inizialmente non è stato riscattato dall'Atalanta ma i due club hanno trovato un nuovo accordo per il ritorno del portiere nel ruolo di vice-Meret.

Gollini-Napoli, i dettagli

Come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, le visite mediche di Pierluigi Gollini con il Napoli sono fissate tra oggi e domani. Tra i due club è in corso lo scambio di documenti per chiudere l'operazione: il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto per 0,5 milioni di prestito oneroso e 7 per il riscatto.