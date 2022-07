Gli agenti di Mertens incontrano il Marsiglia, affondo del Napoli per Deulofeu

L'edizione del Mattino si sofferma sui movimenti in attacco del Napoli sia in entrata che in uscita: dal probabile addio di Mertens, al possibile arrivo di Deulofeu

Calciomercato Napoli

Il Marsiglia insiste su Mertens, l’attaccante belga che si è svincolato con il Napoli e si sta allenando durante la sua vacanza a Ibiza con la famiglia. Dries ha postato un video dell’allenamento. Secondo il portale francese “Footmercato”, i suo agenti erano ieri a Marsiglia per parlare con i dirigenti dell’Om. Un rinforzo individuato dal Napoli per l’attacco è lo spagnolo Deulofeu dell’Udinese, Napoli che effettuerà l’affondo solo dopo che si concretizzerà una cessione e cioè se uscirà uno tra Politano e Ounas. Nel mirino del Monza è finito Petagna: si attendono ulteriori mosse per accendere la trattativa con il Napoli.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli