Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per mettere a segno un paio di colpi in prospettiva per il Napoli, come racconta l’edizione odierna di Repubblica: il tedesco Lazar Samardzic dell’Udinese ed il marocchino dell’Angers Azzedine Ounahi sono in cima alla lista delle preferenze. La priorità, però, è blindare a gennaio tutti i big.

