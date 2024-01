Giuntoli: "Samardzic alla Juventus? No, mercato chiuso! Non faremo altri acquisti"

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Juve-Sassuolo anche di Samardzic (pista raffreddata sia per i bianconeri che per il Napoli):

"Samardzic o un altro centrocampista? In questo momento noi dopo Djalo abbiamo deciso di rimanere così e chiudere il mercato. Abbiamo pensato di dare fiducia a questi ragazzi, che hanno fatto uno straordinario percorso finora. Vogliamo continuare a vincere per staccare sulle squadre in corsa per un posto in Champions: questo è il nostro obiettivo".