Giuntoli-Napoli, è finita? Repubblica annuncia: sta per essere messo alla porta da ADL! Rivoluzione settore tecnico

Ultimissime calcio Napoli - De Laurentiis-Gattuso: è rottura. Separati in casa dopo lo sfogo in tv di Ringhio: " Parla con altri allenatori". Il presidente non replica, c'è gelo per il rinnovo del contratto: i due si erano accordati il 31 ottobre con una stretta di mano, la firma non è mai arrivata. Troppo tardi è arrivato il tweet con cui De Laurentiis ha provato a correre ai ripari, confermando una fiducia a Ringhio che è ormai palesemente solo di facciata.

De Laurentiis Giuntoli calcio Napoli

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica tutti hanno capito che il rinnovo non ci sarà e che nella prossima stagione il presidente rivoluzionerà il settore tecnico, col direttore sportivo responsabile calcio mercato Napoli Cristiano Giuntoli che sta per essere a sua volta messo alla porta.