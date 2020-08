Notizie Napoli calcio. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della prima conferenza stagionale a Castel di Sangro. Ecco quanto detto sul mercato azzurro:

"Le aziende si stanno leccando le ferite per le perdite della passata stagione e quello che ci sarà in futuro. Spero che dopo la prima settimana di settembre si possa sapere qualcosa in più dal mercato".