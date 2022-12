Giuntoli allontana la Juventus! Il Mattino: tentazione bianconera, ma il Ds pensa già al rinnovo col Napoli

Calciomercato Napoli - La Juventus chiama, ma Cristiano Giuntoli non risponde. Come infatti riferisce Il Mattino oggi in edicola, nonostante le lusinghe del club bianconero in vista della prossima estate e un contratto in scadenza nel 2024, il direttore sportivo non ha intenzione di passare in bianconero.

Mercato Napoli, Giuntoli rifiuta la Juventus?

La verità - si legge sul quotidiano - è che il Ds azzurro non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli e anzi con l’Ad Chiavelli sta già pensando anche al rinnovo contrattuale.

La società bianconera muoverà i primi passi a stretto giro, ma non troverà terreno fertile. Il futuro del dirigente, tranne colpi di scena, sarà ancora tutto partenopeo. Soprattutto dopo l'eccezionale lavoro svolto soprattutto nell'ultima estate.