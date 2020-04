Giroud, l'intermediario: "Vedo Mertens al Chelsea, contatti fitti con Lampard! Azmoun resterà allo Zenit, due opzioni per Cavani"

Ultime notizie mercato Napoli – Vincenzo Morabito, intermediario di mercato di Giroud, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mertens aveva detto inizialmente di voler restare a Napoli, poi però il suo avvocato ha iniziato a proporlo a diversi club internazionali a dimostrazione del fatto che qualcosa è cambiato tra il belga e gli azzurri. Lo so perché ho gestito la questione Giroud che era in uscita dal Chelsea, pronto a proporre a Mertens un ricco contratto a gennaio. Spadafora? Le decisioni spettano alla politica! Lui deve decidere ed invece gioca a palla avvelenata scaricando le responsabilità prima su Malagò e poi sulla Federazione. Poi va da Fazio e ride… Non c’è nulla da ridere, siamo di fronte ad una tragedia! Questo governo deve governare e decidere. Parecchi club, anche importanti, rischiano il fallimento! Per non parlare poi delle aziende… Giroud? Il Chelsea ha prolungato precauzionalmente per un altro anno il suo contratto. Poi ci sarà la scelta tecnica ed i Blues sono molto interessati a Mertens, Lampard lo chiama quasi quotidianamente. Vedo Mertens al Chelsea. Cavani? Ho parlato con persone che curano i suoi interessi e mi è parso di capire che firmerà un altro contratto di un anno con il PSG. In alternativa secondo me potrà andare all’Atletico Madrid. Azmoun per me resta allo Zenit, la Gazprom ci ha fatto tutto un discorso con l'Iran ed il padre è un personaggio molto particolare”.