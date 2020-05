Gimnasia La Plata, la baby promessa Paradela sogna il Napoli: "Maradona ce ne parla sempre, sarebbe un orgoglio"

Ultime calciomercato Napoli. Tra l'Argentina e Napoli c'è sempre stato un legame particolare, se poi la connessione è Diego Maradona allora tutto diventa inevitabilmente più stretto. Il Pibe de Oro è l'attuale allenatore del Gimnasia La Plata, squadra dove milita il baby talento Josè Paradela: centrocampista centrale classe '98, è considerato un predestinato in Sud America.

Nel suo contratto, in scadenza nel 2021, c'è una clausola rescissoria di 4 milioni di dollari che lo rende appetibile a tante squadre: dribbling, assist e controllo palla rappresentano la parte forte del repertorio tecnico, gioca da 10 ma indossa la casacca numero 26, abile anche nel dettare assist. Il tutto condito dalla benedizione di Diego Armando Maradona, come spiega lo stesso Paradela ai microfoni de Il Mattino:

"Per gli argentini, Europa vuol dire Italia e Spagna. Ma se parliamo di Italia, allora per noi c’è soprattutto Napoli. Diego ci parla sempre del Napoli e della città, della pazzia dei tifosi per la loro squadra. I suoi racconti mi affascinano e contagiano: che orgoglio sarebbe per me giocare nella sua stessa squadra. Mio padre è sempre stato un fanatico di Maradona, quando ero piccolo mi ha raccontato tutto di lui e fatto vedere le sue partite più importanti e i gol più belli. Potete immaginare la sua emozione quando mi accompagna al centro sportivo per gli allenamenti e lo incontra".

Infine un sogno chiamato Napoli: "Sarebbe un sogno vivere in quella città e giocare nella squadra che ha reso Diego il più grande di tutti"