Ghoulam in uscita, Gazzetta: il Napoli ci tiene parecchio a liberarsi di un contratto da 4mln lordi all'anno

Ultime mercato Napoli - Il criterio è sempre lo stesso da 16 anni, da quando De Laurentiis ha prelevato il Napoli. Investire sui giovani, possibilmente, evitando spese folli. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Giuntoli sta sondando il mercato. L’indicazione ricevuta è di abbattere il monte ingaggi:

"Le novità non mancheranno, la società ha messo in preventivo qualche cessione importante. Ghoulam è in lista di sbarco, un’operazione a cui il Napoli tiene parecchio, pare di capire, perché il club si libererebbe di un contratto pesante, quale quello dell’esterno algerino, 4 milioni lordi a stagione fino al 2022"