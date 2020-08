Ghoulam al Wolverhampton, contatti frequenti per la buonuscita! CorSport: la transazione col Napoli è cominciata

Calciomercato Napoli - Il primo novembre del 2017, ormai sono passati tre anni, il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam è piombato nelle tenebre, lasciando che in campo restasse l’ombra del ricordo: quando il crociato del ginocchio destro l’ha abbandonato, niente è stato come prima. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Il Wolverhampton chiama, è una possibilità da cogliere in un calcio che attrae e seduce, però prima ci sono i mille rivoli d’un contratto sontuoso con il Napoli da discutere. Robusto rinnovo e una serie di bonus per la nuova firma. Un affare da sei milioni e passa stagionali, tutto compreso. Ghoulam si libererebbe a parametro zero tra due anni, ma non sarebbe giusto per nessuno protrarre quest’attesa: il Wolverhampton è intenzionato a crederci, anche perché il manager dell’algerino - Jorge Mendes - ha voce nel Wolves, però senza eccedere nell’ingaggio. La transazione è cominciata, avrà i suoi tempi, e i contatti sono frequenti per trovare un accordo sulla buona uscita"