Genk, Berge: "Napoli? L’atmosfera del San Paolo è stata magica, mi sono divertito! Su un trasferimento a gennaio dico..." [VIDEO CN24]

Il centrocampista norvegese del Genk Sander Berge è intervenuto in mixed zone. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Livello troppo alto questo girone? Il Napoli è stato più bravo di noi oggi e nel girone ci siamo dimostrati troppo giovani seppur coraggiosi. Abbiamo concesso tanti gol, e non è accettabile a livelli del genere. Cosa dire di più? Impareremo e trarremo esperienza, adesso pensiamo al campionato ed è il momento di ricominciare le cose nel modo giusto. Le accelerazione del Napoli? Quando avevamo la palla, provavamo a gestirla ma loro giocavano molto velocemente: abbiamo creato delle chance, poi ci han bloccato difensivamente. Hanno dimostrato un’altra mentalità, a dir la verità. Dobbiamo imparare tanto da questa Champions League, non dobbiamo fermarci adesso ma imparare ancora e sperare di far meglio a partire dalle prossime partite. Il Napoli mi vuole? Non saprei, non vorrei parlare del mio futuro. Ho giocato qui ed è stato bello, loro han giocato meglio di noi e mi sono divertito a giocare in uno stadio come il San Paolo. Vediamo in futuro, ci ho giocato due volte contro e hanno dimostrato di essere migliori di noi perciò devo fargli i complimenti. L’atmosfera del San Paolo è stata magica, come sempre in Champions League. Giocare contro una squadra così forte, di livello top, mi ha impressionato. È stata una bella serata. Un trasferimento mi piacerebbe già a gennaio? Ho imparato molto in questa Champions League, è stato un bel viaggio seppur brutale. È stato magnifico giocare al San Paolo, il Napoli ha meritato di passare il turno. Il mio modo di giocare potrebbe essere utile al Napoli? Mi hanno impressionato Fabian e i compagni di squadra, nel 4-4-2 devi fare il centrocampista box-to-box e nelle due partite contro il Napoli ho provato a mantenere il livello al più alto possibile”