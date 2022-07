Gazzetta - Zielinski-West Ham, ballano 15mln tra domanda e offerta ma c'è apertura del Napoli

Il West Ham di questa estate sta andando oltre. Dopo aver acciuffato Scamacca, si è messo in testa di andare all’inseguimento di Piotr Zielinski ritenuto perfetto per il definitivo salto di qualità. Alfredo Pedullà scrive sulla Gazzetta dello Sport:

"Soltanto che, forse condizionato dai 42 milioni complessivi promessi al Sassuolo per l’attaccante, ora c’è la necessità di non scialacquare. Il Napoli considera cedibile Zielinski forse perché il feeling con Spalletti è andato scemando soprattutto nella seconda parte della stagione, ma il cartellino non deve essere deprezzato. Parliamo di 40 milioni secchi, magari ci puoi arrivare con i bonus ma senza pretendere chissà quale sconto. Il West Ham si è fermato a 25 milioni più bonus, ballano 15 milioni che per un club inglese non sono tantissimi. Ne riparleremo, soprattutto ne riparleranno, sapendo che il Napoli ha già un bel quiz da risolvere con Fabian Ruiz in scadenza e fin qui senza troppi margini di manovra per il rinnovo. E non dimenticando che Demme, voluto da Gattuso potrebbe valutare eventuali proposte. A quel punto sarebbe inevitabile pensare alle entrate, ma non obbligatoriamente rivolgendosi al Verona per Barak".