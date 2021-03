Gazzetta - Zaccagni lascia Verona a fine stagione, sfida tra Napoli e Milan

Calciomercato Napoli- Mattia Zaccagni al Napoli. Come svelato da Gazzetta dello Sport Zaccagni lascerà il Verona a fine stagione. Il centrocampista di Juric piace tanto al Napoli ma anche al Milan:

"Zaccagni è entrato nel mirino del Napoli e dello stesso Milan. La chiamata in Nazionale, evidentemente, sta facendo il resto per il centrocampista emiliano. Ma è chiaro che il contratto, in scadenza nel 2022 (non sarà rinnovato), alletta i suoi estimatori. E il Verona è pronto ad assecondare le sue aspettative di carriera".