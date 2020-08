Gazzetta: "Veretout è il sogno di Gattuso! La Roma lo ritiene imprescindibile, ma le strade del mercato sono infinite..."

È il giorno della verità. Quello in cui la Roma e Dzeko si guarderanno in faccia, per capire se andare avanti insieme o meno. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

“Di alternative vere non è che poi ce ne siano moltissime, considerando anche che per Milik - ad esempio - il Napoli continua a chiedere 40 milioni a 12 mesi dalla scadenza. Con il Napoli si sta parlando di tante altre cose: Under su tutti, a anche se il sogno di Gattuso sarebbe quello di avere con sé Veretout. Difficile, perché Fonseca lo ritiene imprescindibile, ma poi le strade del mercato sono infinite e quindi bisognerà vedere. Di certo, un nome che invece la Roma ha proposto ai partenopei è quello di Riccardi, con cui i giallorossi farebbero una plusvalenza piena”