Gazzetta - Ultimatum del Manchester City al Napoli! Se entro il 15 settembre non avrà il sì per Koulibaly virerà su altri obiettivi

Calciomercato Napoli - Il Manchester City ha posto un ultimatum al Napoli per il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Se entro il 15 settembre non avrà una risposta positiva virerà su altri obiettivi. L’offerta, comprensiva di bonus, sfiora i 65 milioni di euro. A De Laurentiis non bastano e c’è da pensare che l’aut aut inglese stimoli il guerriero Aurelio pronto allo “sfanculamento”, come ieri ha fatto pubblicamente per Uefa e Fifa. Ramadani cercherà di convincerlo ad accettare l’offerta inglese, che non sarà più ritoccata"