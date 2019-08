Gazzetta - Tonelli quasi certamente andrà alla Fiorentina, si conta di chiudere con calma in prestito con diritto di riscatto

Stamattina arriverà a Firenze Franck Ribery ma la dirigenza della Fiorentina ha molto altro nella testa. Un paio di acquisti più se possibile un vero e proprio colpo nel reparto offensivo. Almeno tre arrivi da perfezionare quindi, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Quello in grado di far sognare i tifosi, un difensore centrale, un terzino sinistro in caso di partenza di Biraghi e forse anche un centrocampista. Arriverà un centrale (Ceccherini in partenza), quasi certamente Tonelli. Difficile infatti arrivare a Bonifazi, prima scelta assoluta, mentre per il giocatore del Napoli i viola contano di chiudere con calma in prestito con diritto. Poi va risolta la questione Biraghi”