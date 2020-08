Gazzetta - Summit ADL-Gattuso, il tecnico ha chiesto quattro colpi: i nomi

Ultime notizie mercato Napoli - Nell'incontro che c'è stato oggi tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per decidere il futuro del Napoli si è parlato inevitabilmente di mercato, con il tecnico che ha delineato quelle che sono le sue priorità per puntellare la rosa. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sarebbero tre o quattro gli innesti richiesti dall'allenatore, uno per settore, dando priorità agli esterni e a un centrocampista. In tal senso i nomi restano i soliti: Reguilon per il ruolo di terzino sinistro, Boga e Under per l'attacco e Veretout per il centrocampo.

