Gazzetta su Milik: è da tempo una delle ipotesi considerate dalla Juventus! Il Napoli può trovarsi in una posizione scomoda

Calciomercato Napoli - La vecchia dinamica dell’affare Higuain rischia di riproporsi in piccolo con Arkadiusz Milik, soprattutto nel caso in cui il Pipita dovesse lasciare la Juventus. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Milik è da tempo una delle ipotesi considerate dalla Juventus per il futuro. Il polacco attira l’interesse di tante squadre in Europa perché ha qualità, si può prendere gratis tra un anno e chissà, forse... a buon prezzo nel 2020. Il Napoli insomma può trovarsi nella scomoda condizione di decidere se rischiare di perderlo a zero tra un anno oppure cederlo nell’estate. L’ipotesi più semplice sarebbe un trasferimento all’estero, eviterebbe tensioni e polemiche per una cessione a una concorrente"